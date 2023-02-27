Jose Carvallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carvallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Carvallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Carvallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Carvallo 1 Mart 1986 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Aurelio Carvallo Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Carvallo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Carvallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Carvallo'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Carvallo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josecarvallo86/

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http://www.facebook.com/jose.a.alonso.129

Jose Carvallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Carvallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Carvallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Carvallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında A. Cochahuayco

1 Temmuz 2003 yılında Universitario

1 Ocak 2008 yılında D.C. United

30 Haziran 2008 yılında Universitario

1 Temmuz 2008 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2011 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2013 yılında Universitario

1 Ocak 2016 yılında UTC

1 Ocak 2019 yılında Universitario

Jose Carvallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Carvallo şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jose Carvallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 21 numaralı formasıyla 12 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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