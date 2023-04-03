Jose Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Castro 30 Mart 2004 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Ignacio Castro Talamante şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Castro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Castro'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jose Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Tijuana Jgd.
1 Temmuz 2020 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Jose Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Castro şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 181 numaralı formayı giymektedir.
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