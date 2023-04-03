Jose Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jose Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.