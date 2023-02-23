Jose Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Cordoba 3 Haziran 2001 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da José Ángel Córdoba Chambers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Cordoba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Jose Cordoba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Cordoba'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Cordoba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josecordobajr/

Jose Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Cordoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Cordoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Celta Juvenil A

31 Aralık 2020 yılında Independiente

12 Ocak 2021 yılında Etar

31 Ağustos 2021 yılında Independiente

7 Eylül 2021 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2022 yılında Independiente

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia

Jose Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Cordoba şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Jose Cordoba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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