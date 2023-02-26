Jose Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jose Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Corozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.