Jose Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Corozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Corozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Corozo 2 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Gregorio Corozo Castillo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Corozo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Corozo'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jose Corozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Corozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Aucas U20
1 Mart 2021 yılında Libertad FC
Jose Corozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Corozo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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