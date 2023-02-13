Jose Corpas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Corpas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Corpas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Corpas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Corpas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Corpas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Corpas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Corpas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Corpas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Corpas 7 Temmuz 1991 tarihinde Baños de la Encina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Corpas Serna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Corpas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jose Corpas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Corpas'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Corpas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/corpas7/

Jose Corpasboyu ve yaşı kaç

Jose Corpas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Corpas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Corpas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Corpas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Linares

1 Temmuz 2017 yılında Marbella FC

3 Temmuz 2018 yılında UD Almería

1 Temmuz 2021 yılında Eibar

Jose Corpas kimdir

Jose Corpas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Corpas şuan Eibar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Corpas nereli

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