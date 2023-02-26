Jose Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Cortez 5 Mayıs 1995 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Javier Cortez Arroyo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Cortez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Cortez'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2013 yılında Quevedo

7 Ocak 2014 yılında CD América

4 Şubat 2014 yılında Deportivo Quito

31 Aralık 2014 yılında CD América

24 Mart 2015 yılında LDU de Loja

31 Aralık 2015 yılında CD América

29 Şubat 2016 yılında CD Clan Juvenil

31 Aralık 2016 yılında CD América

14 Mart 2017 yılında Delfín SC B

10 Nisan 2018 yılında Galácticos FC

1 Ocak 2019 yılında Zacatepec

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında Guayaquil SC

19 Şubat 2022 yılında Libertad FC

Jose Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Cortez şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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