Jose Devecchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Devecchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Devecchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Devecchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Devecchi 9 Temmuz 1995 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Devecchi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Devecchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Jose Devecchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Devecchi'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Devecchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Devecchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Devecchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Devecchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2018 yılında San Lorenzo

7 Ocak 2020 yılında Audax Italiano

18 Ocak 2021 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2021 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

26 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo

Jose Devecchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Devecchi şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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