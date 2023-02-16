Jose Enrique Rios Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Enrique Rios Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Enrique Rios Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Enrique Rios Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Enrique Rios Alonso 13 Ağu 2000 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Enrique Rios Alonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Jose Enrique Rios Alonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Enrique Rios Alonso'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Enrique Rios Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Enrique Rios Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Enrique Rios Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Enrique Rios Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2016 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2021 yılında RW Essen

Jose Enrique Rios Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Enrique Rios Alonso şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Enrique Rios Alonso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfB Stuttgart (2010-2018)

Almanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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