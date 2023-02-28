Jose Escalante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Escalante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Escalante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Escalante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Escalante 29 Mayıs 1995 tarihinde Tegucigalpa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da José Alberto Escalante Rápalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Escalante Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 10 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Escalante'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Escalante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Escalante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Escalante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Escalante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Honduras Progr.

1 Ocak 2015 yılında Olimpia Res.

17 Mart 2016 yılında RGV FC Toros

2 Ağustos 2016 yılında Olimpia Res.

3 Ağustos 2016 yılında Houston

31 Aralık 2016 yılında Olimpia Res.

20 Ocak 2017 yılında Houston

22 Mart 2017 yılında RGV FC Toros

30 Aralık 2017 yılında Houston

31 Aralık 2017 yılında Olimpia Res.

10 Ocak 2018 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2018 yılında Olimpia Res.

9 Ocak 2019 yılında Juticalpa

10 Nisan 2019 yılında Cavalry FC

9 Eylül 2020 yılında CDS Vida

3 Ocak 2021 yılında Cavalry FC

Jose Escalante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Escalante şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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