Jose Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Fajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Fajardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Fajardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Fajardo 18 Ağustos 1993 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da José Fajardo Nelson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Fajardo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Jose Fajardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Fajardo'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Fajardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josefajardonelson07

Jose Fajardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Fajardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Fajardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Fajardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2018 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2019 yılında Independiente

1 Ocak 2020 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2020 yılında Independiente

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2021 yılında Independiente

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

Jose Fajardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Fajardo şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jose Fajardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

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