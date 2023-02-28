Jose Fidel Sipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Fidel Sipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Fidel Sipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Fidel Sipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Fidel Sipi 7 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Ekvator Ginesi uyrukludur.Gerçek adı da Jose Fidel Sipi Bita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Fidel Sipi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Jose Fidel Sipi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Fidel Sipi'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Fidel Sipi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josefidelsipibita/

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Jose Fidel Sipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Fidel Sipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Fidel Sipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Fidel Sipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Jose Fidel Sipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Fidel Sipi şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Jose Fidel Sipi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvator Ginesi takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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