Jose Florentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Florentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Florentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Florentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Florentin 5 Temmuz 1996 tarihinde Juan Emiliano O'Leary şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ignacio Florentín Bobadilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Florentin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Jose Florentin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Florentin'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Florentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Florentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Florentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Florentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Guaraní

15 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

Jose Florentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Florentin şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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