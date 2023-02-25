Jose Francisco Cevallos Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Francisco Cevallos Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Francisco Cevallos Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Francisco Cevallos Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Francisco Cevallos Jr 18 Ocak 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Francisco Cevallos Enríquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Francisco Cevallos Jr Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jose Francisco Cevallos Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Francisco Cevallos Jr 'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Francisco Cevallos Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Josecevallos55

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Jose Francisco Cevallos Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Francisco Cevallos Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Francisco Cevallos Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Francisco Cevallos Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2011 yılında LDU Quito

28 Ocak 2013 yılında Juventus U19

30 Haziran 2014 yılında LDU Quito

31 Ocak 2018 yılında KSC Lokeren

6 Ağustos 2019 yılında Portimonense

8 Ocak 2020 yılında KSC Lokeren

9 Ocak 2020 yılında CS Emelec

Jose Francisco Cevallos Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Francisco Cevallos Jr şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Francisco Cevallos Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panamá SC (-7/2008), LDU Quito (9/2008-12/2009)

Ekvador takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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