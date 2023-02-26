Jose Gabriel Cevallos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gabriel Cevallos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gabriel Cevallos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gabriel Cevallos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gabriel Cevallos 19 Mart 1998 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Gabriel Cevallos Enríquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gabriel Cevallos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Gabriel Cevallos'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Gabriel Cevallos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Gabriel Cevallos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gabriel Cevallos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gabriel Cevallos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2017 yılında Barcelona SC B

1 Ocak 2018 yılında Barcelona SC

15 Ocak 2019 yılında CD América

31 Aralık 2019 yılında Barcelona SC

9 Ocak 2020 yılında CD Olmedo

3 Ocak 2022 yılında Guayaquil City

Jose Gabriel Cevallos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gabriel Cevallos şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Gabriel Cevallos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cuniburo FC (-7/2009)

Ekvador U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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