Jose Gatica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gatica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gatica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gatica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gatica 20 Şubat 2001 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da José Alexis Gatica Meriño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gatica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Jose Gatica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Gatica'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Gatica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Gatica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gatica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gatica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

30 Ocak 2022 yılında S. Morning

31 Aralık 2022 yılında U. de Chile

Jose Gatica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gatica şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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