Jose Gaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Gaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Gaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Gaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Gaya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gaya 25 Mayıs 1995 tarihinde Pedreguer şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis Gayà Peña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Jose Gaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jose Gaya'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jose Gaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jose_gaya

http://www.instagram.com/jose_gaya/

Jose Gayaboyu ve yaşı kaç

Jose Gaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Gaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Gaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2014 yılında Valencia

Jose Gaya kimdir

Jose Gaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gaya şuan Valencia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jose Gaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Gaya nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Bono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edinson Cavani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinson Cavani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edinson Cavani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinson Cavani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dekalitrelik ne demek, TDK'ya göre Dekalitrelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Dekalitrelik ne demek, TDK'ya göre Dekalitrelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodri Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodri Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?