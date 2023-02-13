Jose Gaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gaya 25 Mayıs 1995 tarihinde Pedreguer şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis Gayà Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Jose Gaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jose Gaya'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jose Gaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jose_gaya

http://www.instagram.com/jose_gaya/

Jose Gaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Gaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Gaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2014 yılında Valencia

Jose Gaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gaya şuan Valencia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jose Gaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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