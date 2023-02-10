Jose Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gomez 6 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Gomez'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında C. Córdoba II

Jose Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gomez şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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