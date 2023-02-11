Jose Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gonzalez 24 Şubat 1999 tarihinde Salta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,Bolivya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Nicolás González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Gonzalez'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Defensa II

6 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2022 yılında Defensa II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Jose Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gonzalez şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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