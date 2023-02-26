Jose Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Hernandez 18 Aralık 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Manuel José Hernández Porozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Hernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Hernandez'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2013 yılında Norte América

10 Haziran 2014 yılında Azogues U20

31 Aralık 2014 yılında Norte América

10 Şubat 2015 yılında Uni. Católica

15 Mart 2016 yılında CD América

31 Aralık 2016 yılında Uni. Católica

1 Mart 2017 yılında CD América

31 Aralık 2017 yılında Uni. Católica

2 Mart 2018 yılında CD América

30 Aralık 2018 yılında Uni. Católica

11 Ocak 2019 yılında CD América

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

10 Ocak 2021 yılında Delfín SC

31 Aralık 2021 yılında CS Emelec

3 Ocak 2022 yılında CD Macará

31 Aralık 2022 yılında CS Emelec

10 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2023 yılında CS Emelec

Jose Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Hernandez şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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