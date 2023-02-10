Jose Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Herrera 16 Nisan 2003 tarihinde Tucumán şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José María Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Herrera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Jose Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Herrera'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jose Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2022 yılında Argentinos Jrs.

Jose Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Herrera şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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