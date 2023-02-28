Jose İgnacio Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose İgnacio Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose İgnacio Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose İgnacio Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose İgnacio Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose İgnacio Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose İgnacio Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose İgnacio Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose İgnacio Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose İgnacio Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose İgnacio Castro 13 Ekim 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da José Ignacio Castro Mena şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose İgnacio Castro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Jose İgnacio Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose İgnacio Castro'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose İgnacio Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose İgnacio Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose İgnacio Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose İgnacio Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

Jose İgnacio Castro kimdir

Jose İgnacio Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose İgnacio Castro şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose İgnacio Castro nereli

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