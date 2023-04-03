Jose Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Kante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Kante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Kante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Kante 27 Eylül 1990 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gine,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Kanté Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Kante Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Jose Kante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 13 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Kante'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Kante Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoseKante

http://www.instagram.com/futkante/

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Jose Kante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Kante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Kante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Kante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Manresa

1 Temmuz 2011 yılında UE Rubí

1 Temmuz 2012 yılında AE Prat

29 Ocak 2013 yılında A. Malagueño

5 Ağustos 2013 yılında AE Prat

1 Ağustos 2014 yılında AEK Larnaca

12 Ocak 2016 yılında Górnik Zabrze

14 Temmuz 2016 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2018 yılında Legia Varşova

31 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

10 Mart 2021 yılında Kairat Almaty

22 Ağustos 2022 yılında CZ Mighty Lions

13 Mart 2023 yılında Urawa Reds

Jose Kante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Kante şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Kante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Gimnàstic de Tarragona

Gine takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 4 gol atmıştır.

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