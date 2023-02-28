Jose Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Leguizamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Leguizamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Leguizamon 23 Ağustos 1991 tarihinde Areguá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da José Ramón Leguizamón Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Leguizamon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Jose Leguizamon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Leguizamon'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Leguizamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Leguizamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Leguizamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Leguizamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Olimpia

26 Ocak 2017 yılında Rosario Central

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

30 Haziran 2019 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia

18 Kasım 2020 yılında Unión Española

30 Haziran 2021 yılında Olimpia

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

21 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Jose Leguizamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Leguizamon şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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