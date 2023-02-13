Jose Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Leon 3 Şubat 1995 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José León Bernal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Leon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Jose Leon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Leon'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

31 Ağu 2016 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

25 Ağu 2018 yılında Rayo Vallecano

22 Şubat 2019 yılında AFC Eskilstuna

30 Haziran 2019 yılında Rayo Vallecano

30 Ağu 2019 yılında CF Fuenlabrada

20 Eylül 2020 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2021 yılında CD Tenerife

Jose Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Leon şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Leon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C. D. Aviación (2003-2004)

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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