Jose Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Lopez 16 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Francisco López Quintanilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Lopez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Lopez'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joselopezq11/

Jose Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Jose Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Lopez şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universitario de Deportes

Peru U20 takımında 24 numaralı formasıyla 13 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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