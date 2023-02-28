Jose Lozada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lozada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Lozada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Lozada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Lozada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lozada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Lozada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lozada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Lozada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Lozada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Lozada 12 Aralık 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Lozada Gamarra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Lozada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Lozada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Lozada'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Lozada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepe.lozada/

http://www.facebook.com/pepe.lozada.5

Jose Lozada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Lozada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Lozada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Lozada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2014 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2015 yılında Comerciantes

1 Ocak 2017 yılında Dep. Coopsol

17 Şubat 2018 yılında Comerciantes

1 Ocak 2019 yılında Santa Rosa

23 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2022 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Jose Lozada kimdir

Jose Lozada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Lozada şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Lozada nereli

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