Jose Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Lugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Lugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Lugo 10 Temmuz 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Julián Lugo Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Lugo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chapter One Sports yapmaktadır. Jose Lugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Lugo'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Lugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Lugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Lugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Lugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2020 yılında NK Vukovar 1991

Jose Lugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Lugo şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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