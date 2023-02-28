Jose Luis Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Aranda 6 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Aranda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına - tarihinde katılmıştır. Jose Luis Aranda'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Luis Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Luis Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Aranda şuan Unión Española takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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