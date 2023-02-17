Jose Luis Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Fernandez 26 Ekim 1987 tarihinde Caseros şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Jose Luis Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Luis Fernandez'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/jlf19ri/

Jose Luis Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Luis Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Luis Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2008 yılında Racing Club

1 Ocak 2011 yılında Benfica

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

1 Aralık 2011 yılında Benfica

1 Ocak 2012 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2012 yılında Benfica

31 Ağu 2012 yılında Olhanense

31 Aralık 2012 yılında Benfica

1 Ocak 2013 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2013 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

10 Ocak 2015 yılında Rosario Central

2 Ocak 2019 yılında Defensa

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

2 Temmuz 2020 yılında Central Córdoba

4 Mart 2021 yılında Nueva Chicago

9 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Jose Luis Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Fernandez şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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