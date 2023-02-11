Jose Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Luis Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Luis Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Garcia 18 Nisan 1985 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Luis Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Luis Garcia'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Garciaboyu ve yaşı kaç

Jose Luis Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Luis Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Luis Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2005 yılında Olimpo

30 Haziran 2006 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2006 yılında Morelia A

1 Ocak 2007 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2007 yılında Luqueño

31 Aralık 2007 yılında U. de Chile

1 Ocak 2008 yılında Liberia Mía

30 Haziran 2008 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2008 yılında FC Timisoara

1 Ocak 2009 yılında AS FC Buzău

30 Haziran 2009 yılında FC Timisoara

1 Temmuz 2009 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2012 yılında Rosario Central

1 Şubat 2013 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2013 yılında Patronato

1 Temmuz 2014 yılında Instituto AC

27 Ocak 2017 yılında Magallanes CF

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

Jose Luis Garcia kimdir

Jose Luis Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Garcia şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jose Luis Garcia nereli

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