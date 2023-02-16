Jose Luis Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Morales 23 Temmuz 1987 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Morales Nogales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Morales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABADSPORT yapmaktadır. Jose Luis Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Luis Morales'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Morales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morales19jose/

Jose Luis Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Luis Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Luis Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında AD Parla

1 Temmuz 2010 yılında CF Fuenlabrada

1 Temmuz 2011 yılında Levante B

1 Temmuz 2013 yılında Levante

30 Temmuz 2013 yılında Eibar

30 Haziran 2014 yılında Levante

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal

Jose Luis Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Morales şuan Villarreal takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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