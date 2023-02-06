Jose Luis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Rodriguez 14 Mart 1997 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis Rodríguez Bebanz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Rodriguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paco Casal yapmaktadır. Jose Luis Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Luis Rodriguez'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/pumitaa_4/

Jose Luis Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Luis Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Luis Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Danubio FC

29 Temmuz 2019 yılında Racing Club

15 Şubat 2020 yılında Danubio FC

27 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2021 yılında CA Fénix

6 Ocak 2022 yılında Nacional

4 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Jose Luis Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Rodriguez şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Luis Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC (2011-2015)

Uruguay U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 2 gol atmıştır.

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