Jose Lujan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lujan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Lujan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Lujan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Lujan 12 Ocak 1997 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Felix Luján Effio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Lujan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Jose Lujan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Lujan'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Lujan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joselujan97/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100008378839011

Haberin Devamı

Jose Lujan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Lujan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Lujan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Lujan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Jose Lujan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Lujan şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Lujan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Trujillo , Real Libertad Trujillo, San Martín de Porres

Peru U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.