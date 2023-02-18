Jose Maduena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Maduena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Maduena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Maduena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Maduena 29 Mayıs 1990 tarihinde Mexicali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Madueña López şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Maduena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Maduena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Maduena'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Maduena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Maduena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Maduena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Maduena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Delfines de los Cabos

1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2009 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2011 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2012 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2013 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2014 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2014 yılında América

30 Haziran 2015 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2016 yılında Atlas

30 Haziran 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

1 Ocak 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2020 yılında Chivas

19 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

31 Aralık 2021 yılında Chivas

1 Ocak 2022 yılında Tepatitlán

30 Haziran 2022 yılında Chivas

9 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

Jose Maduena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Maduena şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.