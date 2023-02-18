Jose Maduena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Maduena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Maduena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Maduena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Maduena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Maduena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Maduena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Maduena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Maduena 29 Mayıs 1990 tarihinde Mexicali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Madueña López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Maduena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Maduena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Maduena'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Maduenaboyu ve yaşı kaç

Jose Maduena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Maduena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Maduena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Maduena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Delfines de los Cabos

1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2009 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2011 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2012 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2013 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2014 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2014 yılında América

30 Haziran 2015 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2016 yılında Atlas

30 Haziran 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

1 Ocak 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2020 yılında Chivas

19 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

31 Aralık 2021 yılında Chivas

1 Ocak 2022 yılında Tepatitlán

30 Haziran 2022 yılında Chivas

9 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

Jose Maduena kimdir

Jose Maduena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Maduena şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Maduena nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
İgnacio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renzo Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renzo Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İurie İovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İurie İovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İurie İovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İurie İovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!