Jose Manuel Arnaiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manuel Arnaiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Manuel Arnaiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Manuel Arnaiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Manuel Arnaiz 15 Nisan 1995 tarihinde Talavera de la Reina şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Arnáiz Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Manuel Arnaiz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Jose Manuel Arnaiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 13 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Jose Manuel Arnaiz'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Manuel Arnaiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Manuel Arnaiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Manuel Arnaiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Manuel Arnaiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2016 yılında Real Valladolid

25 Ağu 2017 yılında Barcelona B

13 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Ocak 2020 yılında Osasuna

20 Temmuz 2020 yılında CD Leganés

Jose Manuel Arnaiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Manuel Arnaiz şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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