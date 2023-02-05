Jose Manuel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manuel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Manuel Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Manuel Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Manuel Lopez 6 Aralık 2000 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Alberto López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Manuel Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Manuel Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Manuel Lopez'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jose Manuel Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/flacolopez_10/

Jose Manuel Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Manuel Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Manuel Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Manuel Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Lanús U20

1 Temmuz 2018 yılında Lanús II

1 Ocak 2021 yılında Lanús

18 Temmuz 2022 yılında Palmeiras

Jose Manuel Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Manuel Lopez şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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