Jose Manzaneda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manzaneda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Manzaneda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Manzaneda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Manzaneda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manzaneda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Manzaneda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manzaneda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Manzaneda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Manzaneda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Manzaneda 10 Eylül 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Miguel Manzaneda Pineda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Manzaneda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jose Manzaneda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Manzaneda'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Manzaneda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jm7_jm/

Jose Manzaneda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Manzaneda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Manzaneda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Manzaneda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich II

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

1 Mart 2016 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2016 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2017 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2017 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2019 yılında La Serena

5 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2019 yılında La Serena

10 Ocak 2020 yılında César Vallejo

31 Aralık 2020 yılında La Serena

19 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

3 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Jose Manzaneda kimdir

Jose Manzaneda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Manzaneda şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Jose Manzaneda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 24 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Manzaneda nereli

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