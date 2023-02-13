Jose Mari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Mari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Mari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Mari 6 Aralık 1987 tarihinde Rota (Cádiz) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José María Martín Bejarano-Serrano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Mari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Implica-T yapmaktadır. Jose Mari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 16 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Jose Mari'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Mari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Mari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Mari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Mari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında UD Roteña

1 Temmuz 2007 yılında Sanluqueño

1 Temmuz 2009 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2010 yılında Real Jaén CF

4 Temmuz 2012 yılında Real Zaragoza B

16 Ağu 2012 yılında Real Zaragoza

6 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2014 yılında Colorado

17 Ocak 2015 yılında Levante

16 Ağu 2016 yılında Cádiz CF

Jose Mari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Mari şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.