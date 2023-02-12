Jose Maria Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Maria Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Maria Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Maria Gimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Maria Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Maria Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Maria Gimenez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Maria Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Maria Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Maria Gimenez 20 Ocak 1995 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José María Giménez de Vargas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Maria Gimenez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Jose Maria Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 25 Nisan 2013 tarihinde katılmıştır. Jose Maria Gimenez'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Maria Gimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josemagimenez13

http://www.instagram.com/josemariagimenez/

http://www.facebook.com/JoseMariaGimenezOficial

Jose Maria Gimenezboyu ve yaşı kaç

Jose Maria Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Maria Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Maria Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Maria Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2012 yılında Danubio FC

25 Nisan 2013 yılında Atlético Madrid

Jose Maria Gimenez kimdir

Jose Maria Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Maria Gimenez şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CCS y D. Toledo Jrs.

Jose Maria Gimenez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 2 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 81 maçta 8 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Maria Gimenez nereli

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