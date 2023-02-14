Jose Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Matos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Matos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Matos 6 Mayıs 1995 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Joaquín Matos García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Matos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Jose Matos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Matos'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Matos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jmatosgarcia/

Jose Matos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Matos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Matos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Matos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla Atl.

4 Temmuz 2018 yılında Cádiz CF

11 Temmuz 2019 yılında Twente

30 Haziran 2020 yılında Cádiz CF

16 Eylül 2020 yılında Málaga CF

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF

30 Temmuz 2021 yılında Burgos CF

Jose Matos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Matos şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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