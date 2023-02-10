Jose Mauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Mauri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Mauri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Mauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Mauri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Mauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Mauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Mauri 16 Mayıs 1996 tarihinde Realicó şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İtalya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Agustín Mauri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Mauri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IPS yapmaktadır. Jose Mauri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Mauri'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Mauri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maurijose5

http://www.instagram.com/josemauri4/

Jose Mauriboyu ve yaşı kaç

Jose Mauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Mauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Mauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Mauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Parma

6 Temmuz 2015 yılında Milan

30 Ağu 2016 yılında Empoli

30 Haziran 2017 yılında Milan

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2019 yılında CA Talleres

5 Ağu 2021 yılında Kansas City

12 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Jose Mauri kimdir

Jose Mauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Mauri şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ferro de Realicó, Club Atlético Talleres de Huinca Renancó, Ferro de Alvear, Parma

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Mauri nereli

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