Jose Melro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Melro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Melro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Melro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Melro 26 Mayıs 2004 tarihinde Santarém şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Miguel Reis Melro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Melro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Melro, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Melro'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jose Melro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Melro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Santarém
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Jose Melro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Melro şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.
Jose Melro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz A19 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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