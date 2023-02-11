Jose Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Mendez 28 Mart 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Alejandro Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Mendez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Mendez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ind. Rivadavia

15 Ocak 2016 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2017 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2018 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2019 yılında Almagro

29 Ekim 2020 yılında CD Maipú

6 Temmuz 2021 yılında CA Huracán LH

4 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Jose Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Mendez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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