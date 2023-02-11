Jose Michelena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Michelena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Michelena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Michelena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Michelena 1 Eylül 1988 tarihinde Río Chico şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Michelena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Michelena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Michelena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Michelena'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Michelena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Michelena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Michelena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Michelena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında 9 de Julio

1 Temmuz 2009 yılında Cruz del Sur

1 Ocak 2010 yılında Huracan TA

1 Temmuz 2011 yılında Racing de Olavarria

1 Ocak 2012 yılında Real Potosí

18 Mart 2013 yılında Huracan TA

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2018 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Madry

Jose Michelena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Michelena şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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