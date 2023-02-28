Jose Miers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Miers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Miers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Miers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Miers 7 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Miers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Miers'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Miers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Miers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Miers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Miers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

Jose Miers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Miers şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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