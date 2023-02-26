Jose Miguel Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Miguel Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Miguel Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Miguel Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Miguel Andrade 14 Ocak 1993 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Miguel Andrade de la Torre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Miguel Andrade Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Jose Miguel Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Miguel Andrade'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Miguel Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Miguel Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Miguel Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Miguel Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında SD Quito B

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo Quito

23 Şubat 2012 yılında Defensor B

13 Nisan 2012 yılında Deportivo Quito

22 Ocak 2013 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2014 yılında CD América

24 Şubat 2015 yılında CD Espoli

14 Temmuz 2015 yılında SD Quito B

1 Şubat 2016 yılında Cienciano

24 Ocak 2017 yılında Rosario FC

27 Şubat 2018 yılında CD América

21 Ağustos 2018 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

29 Nisan 2019 yılında Cumbayá FC

24 Temmuz 2019 yılında Atl. Porteño

9 Mart 2020 yılında LDU Portoviejo

2 Şubat 2021 yılında CD Olmedo

3 Ocak 2022 yılında Orense

Jose Miguel Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Miguel Andrade şuan Orense SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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