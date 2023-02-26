Jose Monaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Monaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Monaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Monaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Monaga 29 Mart 1998 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Monaga Quiñónez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Monaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 593 F.G. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Monaga'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Monaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Monaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Monaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Monaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında El Nacional B

3 Ağustos 2018 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2018 yılında El Nacional B

1 Ocak 2019 yılında CD El Nacional

1 Mart 2021 yılında Ind. Jrs.

13 Temmuz 2021 yılında Mushuc Runa SC

Jose Monaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Monaga şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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