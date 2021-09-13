Jose Mourinho galibiyet golünde depara kalktı! Deneyimli çalıştırıcının o anları spor basınında gündem oldu!

Teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçında son dakikada galip gelen Jose Mourinho El Shaarawy'nin 90+2’de attığı golle adeta çıldırdı. Serie A’daki sezonun 3. maçında Sassuolo ile karşı karşıya gelen Roma’da 1-1 devam eden mücadelenin uzatma anlarında gelen gol büyük bir sevinç yarattı. Mourinho da golün ardından depara kalkarak oyuncularıyla birlikte sevindi.

SON DAKİKADA SEVİNDİLER

37. dakikada Cristante ile öne geçen Roma’ya Sassuolo'dan 57. dakikada Filip Duricic'den karşılık geldi. Mourinho’nun kariyerindeki 1000. maç olması sebebiyle ayrı bir anlamı olan maçta son dakikalara 1-1’lik sonuçla girilirken yıldız oyuncu El Shaarawy sahneye çıktı. Takımına galibiyeti getiren oyuncu Mourinho'yu da oldukça sevindirdi.

OYUNCULARINA DOĞRU DEPAR ATTI

Uzatma dakikalarında ceza sahasında içerisinde önüne düşen topa çok iyi bir bir vuruş yapan 28 yaşındaki İtalyan oyuncuyu Mourinho’yu adeta kendinden geçirdi. Golle birlikte yedek kulübesinden çıkarak koşmaya başlayan deneyimli teknik direktör depar atarak kale arkası tribününde sevinen oyuncularıyla kucaklaştı.

"ÇOCUK MİSALİ KOŞTUM"

Mourinho'nun yaşadığı bu müthiş sevinci görüntüleri sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, “1000. maçım için herkese ‘Benim için önemli değil’ dedim. Ama yalan söyledim. Kaybetmekten çok korkuyordum. Şanslıyım, kazandık. Maçın sonunda bir çocuk misali koştum. Kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum” ifadelerine yer verdi.

Serie A’da üç maçı da kazanan Roma, averajla ligin zirvesinde yer alıyor. Roma'yı 9'ar puanla Milan ve Napoli takip ediyor.