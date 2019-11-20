Jose Mourinho resmen imzayı çaktı!

Mourinho, meraklı bekleyişin ardından son noktayı koydu.

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Premier Lig ekibi Tottenham, Jose Mourinho'yu göreve getirdiğini resmen açıkladı.

İngiliz ekibinin resmi siteden yaptığı duyuruda, Portekizli teknik adamla 2022-23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mourinho ilk açıklamasında; "Çok büyük bir geçmişe ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho kimdir

26 Ocak 1963'de Setubal, Portekiz'de doğan Jose Mourinho, Portekizli kaleci Jose Felix Mourinho'nun oğludur. Annesi Maria Julia Mourinho ilkokul öğretmenidir ve çocukluğunda Jose Mourinho'yu başarılı ve rekabetçi bir çocuk olması yönünde sürekli teşvik etmiştir. Son derece popüler bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Derslerinde pek de başarılı bir öğrenci olmayan Jose'nin en önemli özelliklerinden birisi dil öğrenme konusundaki yeteneğidir. Yıllar sonra İnter'in başına teknik direktör olarak geçtiğinde, ilk basın toplantısında "3 hafta içinde İtalyanca öğreneceğim!" diyerek tüm basın mensuplarını şaşkına çevirecektir.

FUTBOL OYNAYAMIYORDU

Önceleri babasının yolundan giderek bir futbolcu olmayı hayal eden Jose, Belenenses'de, Sesimbra'da ve babasının koçluk yaptığı Rio Ave takımlarında oynadı. Ancak futbolcu olmak için yeterli özelliklere sahip olmadığından asla profesyonellik seviyesine erişemedi. Bunun üzerine antrenörlüğe yönelen Jose, annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Lizbon Teknik Üniversitesi spor bilimleri akademisine kaydoldu ve 5 yıllık eğitim süresini tamamlayarak beden eğitimi diploması aldı. Önce bir okulda antrenörlük, sonrasında doğduğu şehrin takımı olan Setubal'in genç takımında teknik direktörlük yaptı.

BARCELONA İNTİKAMI

Jose Mourinho'ya hayatını değiştiren ve belki de onu bugünlere getiren serüveni başlatan teklif 1992'de geldi. Sporting Lizbon'un başına geçen Boby Robson onu yardımcı antrenör olarak yanına aldı. Yetenekleri ve kişiliğiyle kısa sürede Boby Robson'un saygı ve sevgisini kazandı. Öyle ki, Robson Sporting'den sonra Porto ve sonrasında da Barcelona'ya giderken Jose Mourinho'yu da yanında götürdü. Kısa sürede Katalanca öğrenen Mourinho, burada Robson'un hem yardımcılığını hem de çevirmenliğini yaptı. Yıllar sonra bu dönemi kastederek kendisinden "O sadece bir tercüman" diye bahseden Barcelona camiasından intikamını, onları İnter ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eledikten sonra işaret parmağını gökyüzüne doğru kaldırıp Nou Camp'da taraftarı selamlayarak alacaktı.

PORTO

Mourinho, Robson'dan sonra Barcelona'da Van Gaal'in de yardımcılığını yaptı. Bu sürede 2 şampiyonluk yaşadı ve Benfica'ya Jupp Henyckess'in yardımcısı olarak gitti. Ancak burada baş asistan koç olarak kendisinin değil de Jesualdo Fereira'nın seçilmesi üzerine çılgına dönen Mourinho, sadece bir hafta sonra Newcastle United'e yine Boby Robson'un yardımcısı olarak gitti. Jose Mourinho'nun tek başına teknik direktörlük yaptığı ilk takım Ocak 2001'de hocalığını üstlendiği Leiria'dır. Burada sadece 1 yıl görev yaptıktan sonra devre arasında Porto'nun başına geçti. Bu dönemde başarılı bir grafik çizen Porto, ligi 3. sırada tamamladı. Bu dönemde göreve devam edip etmeyeceği tartışılan Mourinho'dan çok iddialı bir çıkış geldi: "Gelecek yıl şampiyonuz!"

Bir sonraki sezon için kolları sıvayan Mourinho bazı oyuncularla yollarını ayırdı, bazı oyuncuların transferini istedi ve kiraya verilen bazı oyuncuları da geri çağırttı. Takıma katılan oyunculardan hiçbirinin göz alıcı yıldızlar olamaması nedeniyle Porto'nun şampiyonluk şansının çok düşük olduğunu düşünenleri müthiş bir ders bekliyordu. Sezon bittiğinde Porto 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 86 puan toplayarak en yakın rakibi Benfica'nın 11 puan önünde şampiyon oluyordu. Bu, Porto'nun tarihi boyunca bir sezonda topladığı en yüksek puandı. Üstelik Porto sadece ligi değil, Portekiz kupasını ve UEFA kupasını da kazanmıştı. Shevchenko'nun golüne boyun eğerek UEFA Süper Kupa'sını Milan'a kaptıran Porto artık yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecekti.

Porto Şampiyonlar Ligi'ne de mükemmel başladı. Tüm rakiplerini bir bir deviren Mourinho'nun öğrencileri finalde Manchester United'i de yenmeyi başardı. Porto UEFA Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı. Artık avrupanın dev kulüpleri Jose Mourinho'nun peşindeydi.

CHELSEA

Haziran 2004'de Chelsea'nın başına geçti. Daha Chelsea'da göreve başlamadan önce Chelsea'nın Rus patronu Roman Abramoviç ile ilgili "Kulübün sadece para işlerine karışır. Büyük başarılar büyük paralarla gelmez." açıklamasını yaptı. Chelsea'daki ilk yılında 4.2 milyon sterlin, ikinci yılında 5.2 milyon sterlin kazanıyordu. Bu bir teknik direktöre verilen en yüksek paraydı. Bir basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine "Lütfen aldığım para ile ilgili sorular sormayın. Ben Avrupa şampiyonuyum ve dünyanın en iyi teknik direktörüyüm, özel birisiyim." açıklamalarını yapıyordu. 2005 yılında Chelsea'yı 95 puanla Premier Lig rekoru kırarak şampiyon yaptı.

Chelsea, bir sonraki sezon da şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Ancak Premier Lig tarihinin en pahalı transferi olarak Chelsea'ya gelen Shevchenko 14 maçta 4 gol atınca Mourinho onu yedek oturtmaya başladı. Abramoviç ise onun oynatılmasını istiyordu. Bu olay ikilinin arasını açtı ve Abramoviç, İsrailli teknik adam Avraham Grant'ı Mourinho'nun üstüne 'Futbol Direktörü' olarak getirdi. Bir süre sonra Mourinho 3 yılda 6 kupa kazandırdığı Chelsea'dan ayrılmak zorunda kaldı.

INTER

2008'de İnter'in başına geçti. 2009'da İnter'le ilk Serie A şampiyonluğunu yaşayan Mourinho; bir sezon sonra hem Serie A'yı, hem İtalya Kupası'nı, hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İnter'e tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Mourinho için artık Real Madrid ismi gündeme geliyordu. Bu dönemde İspanyol Marca gazetesinin Real Madrid taraftarları arasında yaptığı bir ankete göre, Real Madrid taraftarlarının %78'i takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istemiyordu.

BARCELONA

Ancak son yıllarda İspanya'da hüküm süren Barcelona hegemonyasını bir şekilde sonlandırmak isteyen Galacticos için dünyanın en iyi teknik direktörü olan Jose Mourinho'yu takımın başına geçirmekten başka çare yoktu. İlk yılında, La Liga'yı ikinci olarak bitiren Mourinho'nun takımı, İspanya kupası olan Copa del Rey kazanmayı başardı. Mourinho, ikinci yılında, iki Türk futbolcu daha transfer etti. Türk Milli takımın iki as oyuncusu olan, oyun kurucu Nuri Şahin (10 milyon €) ve Bayern Münih ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Hamit Altıntop transfer etti. Diğer transferleri Portekizli Sol Bek Fábio Coentrão (36 milyon €), Fransız stoper Raphaël Varane (10 milyon €), İspanyol orta saha oyuncusu José María Callejón (5,5 milyon €) oldu. 2011-2012 sezonunda La liga'yi sampiyon olarak bitiren Mourinho nun takimi, ayrica Barcelonayi yenerek Ispanya Super Kupasini da kazandi 2011-2012 sezonunun ardından Real Madrid, Jose Mourinho ile olan sözleşmesini 2016 yılına kadar uzattı.