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  3. Jose Mourinho'dan maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'a skandal hareket!

Jose Mourinho'dan maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'a skandal hareket!

Tottenham - Chelsea maçında dün yaşanan olayda maçın ortasında sahadan ayrılıp tuvalete giden Tottenham oyuncusu Eric Dier, görenleri hayrete düşürdü. Durumu fark eden Teknik Direktör Jose Mourinho ise Eric Dier'ın arkasından gidip onu tuvaletten çıkarıp geri sahaya getirdi. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda oynanan Tottenham ile Chelsea maçında yaşanan olayda Tottenham oyuncusu Eric Dier, maç devam ederken sahayı terk edip tuvalete koştu. Durumu fark eden Teknik Direktör Jose Mourinho ise bir hışımla futbolcusunun arkasından gidip onu sahaya geri gönderdi. Bu görüntüler ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 10:08
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