Jose Mourinho'dan maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'a skandal hareket!

Tottenham - Chelsea maçında dün yaşanan olayda maçın ortasında sahadan ayrılıp tuvalete giden Tottenham oyuncusu Eric Dier, görenleri hayrete düşürdü. Durumu fark eden Teknik Direktör Jose Mourinho ise Eric Dier'ın arkasından gidip onu tuvaletten çıkarıp geri sahaya getirdi. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.